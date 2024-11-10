Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Роджерс: Трампам-пам-пам и все-все-все

Роджерс: Трампам-пам-пам и все-все-все

Пока не прётТеперь, когда результаты выборов известны, можно и прикинуть, что будет дальше.Мало кто об этом написал вчера, но кроме того, что Трамп выиграл президентские выборы, «красные» взяли обе палаты Конгресса (большевики на броневичке, бггг) и 9 из 13 губернаторов тоже их (это вторично, но значимо, поскольку у респов теперь не 22 губернатора, а 27).

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