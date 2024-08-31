Таганский районный суд Москвы отправил директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову под домашний арест на 23 суток - до 21 сентября.
Суд арестовал директора Центра международного сотрудничества Попову
Комментарии
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ВЛ
Валентина Лтвяк
Как все прогнило! Предательская политика власти наводняющей Россию чуждыми народами под видом "наших советских, кубинских мексиканских. Спятить можно. Безвластие, безнаказанность, тотальная коррупция и воровство. Спасти государство, с Божией помощью, могли бы Сталин и Берия, СМЕРШ и смертная казнь, но они почли в Бозе. Теперь, вместо них, надувные куклы с искусственным интеллектом. Очень страшно жить стало.
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