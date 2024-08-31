Суд арестовал директора Центра международного сотрудничества Попову

ВЛ

Валентина Лтвяк

Как все прогнило! Предательская политика власти наводняющей Россию чуждыми народами под видом "наших советских, кубинских мексиканских. Спятить можно. Безвластие, безнаказанность, тотальная коррупция и воровство. Спасти государство, с Божией помощью, могли бы Сталин и Берия, СМЕРШ и смертная казнь, но они почли в Бозе. Теперь, вместо них, надувные куклы с искусственным интеллектом. Очень страшно жить стало.