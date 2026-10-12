Минцифра и Минобороны защищают дата-центр «Яндекса» во Владимире

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев назвал атаки на дата‑центры «Яндекса» беспрецедентными. Напомним, вчера, 12 октября, был атакован дата‑центр компании, располагающийся во Владимире.
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