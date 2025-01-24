Центр в Коптеве объявил начало конкурса домашних ансамблей

Центр «Радость» приглашает принять участие в V Открытом интернет-конкурсе «Домашняя филармония». Как сообщила педагог-организатор центра Екатерина Сухова, к участию в конкурсе приглашаются семейные и дружеские ансамбли, объединяющие детей, членов их семей, их друзей, соседей и т.