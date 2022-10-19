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Тен Хаг о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» сыграл великолепно. Не ожидал, что так сложится, «шпоры» очень хороши»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (2:0). «У нас были и другие хорошие выступления – с «Ливерпулем» и «Арсеналом», – но сегодня было видно развитие команды.

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