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Как готовить на пару, чтобы получилось вкусно: рецепты и 5 поварских хитростей

Как готовить на пару, чтобы получилось вкусно: рецепты и 5 поварских хитростей

Еда на пару — это вовсе не серые котлеты и бледные овощи. Даже если не зажарено до корочки, то тоже может быть вкусно — важно все делать правильно.

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