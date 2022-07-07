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В Челябинске уровень сероводорода превысил предельно допустимые значения

В Челябинске уровень сероводорода превысил предельно допустимые значения

В Челябинске горожане жалуются на неприятный запах и неважное самочувствие. Читатель "Царьграда" рассказал, что вечером 6 июля выезжал на автодорогу "Меридиан" с улицы Российской и попал в густое облако серого дыма: Дышать там реально нечем.

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