Дело дошло до триариев, как древние римляне говаривали. Это когда в сражение вступала третья линия манипул, где стояли ветераны и наиболее закалённые в боях воины.
Последний аргумент НАТО
Комментарии
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Alexander Kozlov
Восток - дело тонкое. Опять нас облапошили.
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18 час.
avershin1947mailru Авершин
Думаю нет. Путин должен был предусмотреть предательскую сущность Эрдогана. Спасли и правильно сделали из худших зол - менее злое. Ещё есть курды которых гегемон дуранул да и труба из Эмиратов повиснет опять в воздухе. В мире не всё так просто.
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17 час.
radiofree RF
Ножички по прежнему летят в спину России.
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12 час.
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