Последний аргумент НАТО

avershin1947mailru Авершин

Думаю нет. Путин должен был предусмотреть предательскую сущность Эрдогана. Спасли и правильно сделали из худших зол - менее злое. Ещё есть курды которых гегемон дуранул да и труба из Эмиратов повиснет опять в воздухе. В мире не всё так просто.