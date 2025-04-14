Дело Чубайса: почему про непотопляемого «эффективного менеджера» вспомнили только сейчас?

Мелковаты эти твари по сравнению с Троцким, чтобы вплотную ими заниматься.

Владимир Иванов

Да Рыжий Еврей -Чубайсенок столько вреда наделал,что его надо за яица повесить.Ни одно его дело не принесло России пользы.Деньги он свои благодаря В.вывез.Плохо когда не виновных сажают ,а преступникам ни каких мер не делают.Это приводит к развалу нации!