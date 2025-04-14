Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Дело Чубайса: почему про непотопляемого «эффективного менеджера» вспомнили только сейчас?

Дело Чубайса: почему про непотопляемого «эффективного менеджера» вспомнили только сейчас?

В начале апреля произошло довольно примечательное событие – Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и ещё нескольких топ-менеджеров «Роснано» в размере 5,6 млрд рублей по иску компании.

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Комментарии
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А
Александр24
Мелковаты эти твари по сравнению с Троцким, чтобы вплотную ими заниматься.
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15 час.
М
ММ
Березовскому с шарфиком явно помогли...
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12 час.
Владимир Иванов
Да Рыжий Еврей -Чубайсенок столько вреда наделал,что его надо за яица повесить.Ни одно его дело не принесло России пользы.Деньги он свои благодаря В.вывез.Плохо когда не виновных сажают ,а преступникам ни каких мер не делают.Это приводит к развалу нации!
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8 час.
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