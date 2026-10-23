Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания совета директоров банка по ключевой ставке заявила, что ипотека в России должна быть более адресной, и сейчас правительство переходит к этому.
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Какую то пургу прогнала... Че несёт эта женщина? Сплавьте её в МВФ наконец, в родные для неё пенаты... Впрочем с одним соглашусь - да, льготную ипотеку ограничить, только сначала ограничить ставку Цб - 0 - 1.5%, ипотеку для всех - 2% годовых максимум, льготникам - квартиры отдавать за полцены от реальной стоимости особенно семьям с детьми. А то че то всех она хочет ограничить, а самой полное раздолье что ли? Не, не пойдёт