В Госдуме исключили рассмотрение инициативы об уголовной ответственности для уклонистов

Агентство «Москва» | Андрей Никеричев Инициативы о введении уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации в Госдуме не рассматриваются, заявили главы комитетов по обороне и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев.