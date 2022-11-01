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В Госдуме исключили рассмотрение инициативы об уголовной ответственности для уклонистов

В Госдуме исключили рассмотрение инициативы об уголовной ответственности для уклонистов

Агентство «Москва» | Андрей Никеричев Инициативы о введении уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации в Госдуме не рассматриваются, заявили главы комитетов по обороне и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

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