В понедельник, 15 апреля, в Тамбове отключат электричество на 22 улицах. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергии, в трансформаторной подстанции, а также опиловочными работами.
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