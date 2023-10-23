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Из-за пьяных гонок по дорогам Чудова водитель лишился автомобиля: не разбит, но конфискован

Из-за пьяных гонок по дорогам Чудова водитель лишился автомобиля: не разбит, но конфискован

Чудовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Никиты Ванина, обвиняемого в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, уже подвергавшимся административному наказанию за то же самое.

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