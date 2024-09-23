Инспектор проводит досмотр авто без понятых – это нарушение?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Обязаны ли присутствовать понятые, когда сотрудник ГАИ досматривает автомобиль?Федор Дзагоев, Вологодская область – Если вы имеете в виду досмотр транспортного средства как одну из мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении (то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, которое осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения), то в соответствии со статьей 27.