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Как праздновали Новый год в СССР: легендарные советские традиции

Как праздновали Новый год в СССР: легендарные советские традиции

До Нового года осталось меньше месяца! Это значит, что мы все на одной волне: опустошаем полки магазинов в поисках подарков, охотимся за скидками на красную икру и с удовольствием украшаем квартиры гирляндами, которые, как назло, запутались в узел.

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