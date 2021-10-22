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С чего Зеленский засобирался в Лондон

С чего Зеленский засобирался в Лондон

В переговорах с англичанами актёрских талантов президента-комика может не хватить. Как сообщают, поводом для предстоящего визита украинского президента в Британию станет передача Украине двух списанных из состава британских ВМС морских тральщиков.

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