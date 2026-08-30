Мадуро отправил внукам свои фотографии из тюрьмы

Похищенный президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил своим внукам фотографии из тюрьмы. На опубликованных в его Telegram-канале снимках политик выглядит заметно похудевшим и одет в серый спортивный костюм.
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