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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касатонов о «Чуде на льду»-1980: «Палка стреляет даже не раз в год, а в сто или тысячу лет. На Кубке Канады-1981 мы проехались по США катком. Доказали, что наш хоккей сильнее»

Бывший защитник сборной СССР Алексей Касатонов вспомнил о поражении команды от сборной США (3:4) на Олимпиаде-1980.

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