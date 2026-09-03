В Казани перевернулся автомобиль после столкновения с тремя машинами

Во дворе дома №8 по улице Адоратского произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Об этом сообщил Telegram-канал «Казань на максималках».
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