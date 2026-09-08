Воронежская область лучшая по рынку труда в Черноземье в 2025 году

Воронежская область поднялась с 21-го на 15-е место в общероссийском рейтинге, набрав 77,98 балла. Эксперты проанализировали уровень зарплат, занятости, условия труда и ёмкость рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК Трамп заявил о со...
- Уиткофф и Кушнер ...
- ВМ Уиткофф и Кушнер ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым