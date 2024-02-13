8 оригинальных горячих бутербродов от известных шеф-поваров

Джейми Оливер, Гордон Рамзи и Марта Стюарт придумали для вас вкуснейшие бутерброды. Подрумянивайте хлеб, добавляйте сыр, овощи, ветчину, жареное мясо или фрикадельки, поливайте оригинальным соусом и наслаждайтесь.
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