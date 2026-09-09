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Царьград

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The Guardian: Мерц отказался говорить с Трампом после его поздравления «АдГ»

The Guardian: Мерц отказался говорить с Трампом после его поздравления «АдГ»

Мерц отменил переговоры с Трампом после его поста об «АдГ».Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как тот поздравил правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» с успехом на региональных выборах.

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