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Подмосковная компания представила отечественные блоки питания для электроники

Подмосковная компания представила отечественные блоки питания для электроники

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания Getmobit пополнила перечень отечественной радиоэлектронной продукции собственными блоками питания.

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