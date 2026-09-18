Кровавый след и тело в ущелье: в тайге, где ищут Усольцевых, нашли страшное

Прошел почти год с того дня, как в тайге Красноярского края бесследно исчезла семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ В ударах по НПЗ н...
- ГБ Сотрут с лица зем...
- ГБ Пиратов ВСУ потоп...
Как сейчас буйствуют медведи, то вполне возможно, что семью убили именно ОНИ!! И СЪЕЛИ!! НЕ ПОДАВИЛИСЬ, ТВАРИ... Поэтому ни следов, ни трупов... ВОТ ВАМ И ТАЙГА... ПРИРОДА...