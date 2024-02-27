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Вписаться в поворот: выгоден ли России сдвиг мировой экономики в сторону Глобального Юга. Комментарий Семена Новопрудского

Вписаться в поворот: выгоден ли России сдвиг мировой экономики в сторону Глобального Юга. Комментарий Семена Новопрудского

Представители российской власти с надеждой и радостью говорят о новом фундаментальном сдвиге в мировой экономике: в ближайшие годы развивающиеся экономики Глобального Юга могут обогнать Глобальный Запад по доле в мировом ВВП.

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