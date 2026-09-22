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Военное обозрение

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Комплекс перехвата БПЛА «Зверобой»

Комплекс перехвата БПЛА «Зверобой»

Концерн «Калашников» представил комплекс перехвата БПЛА «Зверобой». Он может размещаться на разных платформах и способен самостоятельно засекать и перехватывать широкий ряд воздушных целей.

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