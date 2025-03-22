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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чинахов сделал передачу против «Питтсбурга», прервав серию из 7 матчей без очков. У Проворова один пас в игре с «Пингвинс»

«Коламбус» уступил 3:6 в игре регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий команды Егор Чинахов прервал серию без набранных очков из семи матчей.

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