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В России решается главная проблема – отток капитала

В России решается главная проблема – отток капитала

Представьте себе людей, которых посадили в пустую яму. У них ничего нет, ни воды, ни еды, ни инструментов.

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Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
А запад помогает нам в этом, потому что у них своих денег навалом! А тут ещё и из России течёт река !
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8 час.
vladimir vedenkin
Проблема не в утрате морали, а в том что за это к стенке не ставят с конфискацией (китайский опыт в помощь). &quot;Доброе слово и кольт лучше, чем просто доброе слово&quot;.
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7 час.
В С
Гастеров надо под контроль ставить.
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29 мин.

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