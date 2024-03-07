В России решается главная проблема – отток капитала

А запад помогает нам в этом, потому что у них своих денег навалом! А тут ещё и из России течёт река !

vladimir vedenkin

Проблема не в утрате морали, а в том что за это к стенке не ставят с конфискацией (китайский опыт в помощь). "Доброе слово и кольт лучше, чем просто доброе слово".