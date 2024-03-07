Представьте себе людей, которых посадили в пустую яму. У них ничего нет, ни воды, ни еды, ни инструментов.
В России решается главная проблема – отток капитала
Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
А запад помогает нам в этом, потому что у них своих денег навалом! А тут ещё и из России течёт река !
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8 час.
vladimir vedenkin
Проблема не в утрате морали, а в том что за это к стенке не ставят с конфискацией (китайский опыт в помощь). "Доброе слово и кольт лучше, чем просто доброе слово".
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7 час.
В С
Гастеров надо под контроль ставить.
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29 мин.
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