Специальная военная операция России на Украине длится уже два с половиной года. За это время мы привыкли, что против нас там сражаются не только граждане Украины, но и наёмники из разных стран.
Они пришли нас убивать. Что России делать с взятыми в плен наёмниками
Комментарии
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Владимир Витковский
Показательно, жесточайшим образом карать так, чтобы у подобная падаль только при упоминании РОССИИ гадила под себя!!! Только животный страх может остановить этих мразей !!!
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
Так пусть воняют,выветрятся- следующую партию, уверяю-третью партию в ближайшие 50 лет не наберем.
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1 час.
Arnold Резников
Приговаривать к смерти или пожизненному или обменивать на наших пленных .в расчете 1 : 100
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35 мин.
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