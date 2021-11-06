Наглые мигранты из Азии нас спасают...

Медвежий уголПолитикаНаглые мигранты из Азии нас спасают... На прошлой неделе на одном из центральных каналов был поднят вопрос переселения коренных народов Европы в Россию.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАШАнатолий ШадринТак и не понял автора. Нам надо отказаться от политики завоза чурок из Средней Азии или продвигать в России европейские ценности? По-моему, автор говорит и то и другое. Но это абсолютно не сопоставимые вещи! Призывая запретить завозить в Россию гастарбайтеров с Кавказа и Средней Азии ( с чем я полностью согласен), автор одновременно призывает принять современные европейские ценности, в том числе такие, как толерантность, терпимость, мульткультуризм… По моему, автор или один из нанятых Западом провокаторов, или в голове у него все перемешалось.EEugene69072Какая-то каша в одном горшке. Скорее всего, статья писалась по чьему-то заказу, но автор, явно, не справился с " боевым" заданием.карюкалов вячеславНу так...Сергей РоссиЭтих восьмерых зачистить и заживём?карюкалов вячеславДыш ать легче будет.Это как коронрвирус.ВДвалерий двойнишниковЧой то русских не видно-видно на них вся надежда.NNataВ своем словесном винегрете автор потерял нить собственной мысли.евгений кузинАвтор-типичный либераст. С мантрой на западе-рай, ну а Россия-ад. Только на эту туфту может купиться только полный идиот, который видел запад только по Голливуду.Ирина52Современная Россия - АД .Ни в РИ , ни в СССР люди не были настолько бесправны перед исламским и кавказским нашествием.евгений кузинТы, либерастная дура, поживи-ка в сен-дени или Брюсселе недельку, а потом воняй про ад и исламским нашествие! А насчёт вранья, так вы-либерастня-вперещи планет всей!Ирина52Хватит подлогов,господин демагог. Нынешняя РФ - КОПИЯ Брюсселя, причем ухудшенная. Я сравниваю ее как ад с РОССИЕЙ (РИ и СССР), которые при всех своих недостатках были РУССКИМИ по духу и мы там были народом, а не быдлом.....АлександрЕсли вы лично себя считаете быдлом,то зачем же русский народ обижать? Никакого исламского нашествия нет и близко, а Северный Кавказ-это Россия. Подавляющее большинство среднеазиатских рабочих ведут себя тихо и спокойно, а не так,как пишет брехло-автор.евгений кузинЕсли ты быдло,то быдло и есть,хоть в СССР,хоть в России.по себе всех не равняй.кстати,а чего ты в аду то делаешь,а не свалила в рай за границей?потому что знаешь ты там нахрен никому не нужна.кстати и в России такая субстанция,как вы,тоже никому не нужна.Ирина52Для меня рай - это СССР. А мир потреблядства - ад. Объясняю последний раз для жертв ЕГЭ, достойных ПСАКИ в качествен образца. РФ- не Россия, а ее антипод, такая же подделка как икра из желатина и прочие "прелести" демократии как превращенной формы НАРОДОПРАВСТВА.евгений кузинДура,я к ЕГЭ не имею никакого отношения,слава богу заканчивал советскую школу.а про уровень Псаки..так ты и до нее не дотягиваешь,жертва аборта🤣ИСИгорь СнетковТы почему людей оскорбляешь?евгений кузинЯ не оскорбляю,а ставлю диагноз😁а по поводу оскорбления,это к ирине, у нее же все жертвы ЕГЭ,хотя и заканчивали советскую школу,и помнят серую обыденность при СССР.так что не надо тут про советский рай рассказывать.Владимир EвтушенкоТы, либерастная дура, поживи-ка в сен-дени или Брюсселе недельку, а потом воняй про ад и исламским нашествие! А насчёт вранья, так вы, падаль геббельсовская,-либерастня-впереди планет всей!Владимир EвтушенкоДура,я к ЕГЭ не имею никакого отношения,слава богу заканчивал советскую школу.а про уровень Псаки..так ты и до нее не дотягиваешь,жертва аборта от гитлеровского полицаяХШХариман ШифонскийДля этого Аппостол Петр и существует, что б черти из ада в Рай не скакалиВДвалерий двойнишниковКузя, не отвлекайся-стирай дальше шаровары...ВДвалерий двойнишниковВо Санька учЯдил...русский народ и ты-это что земля и небо...ВДвалерий двойнишниковКузя, твой диагноз у всех на...АлександрВалера,не тебе,убогому,судить кто есть кто.Валерий ФедосеевНу,тык статью дровосек топором писал, оттого такие непонятки. В общем ему Россия ни понраву, я лично так понял. Границы открыты на все четыре стороны.ХШХариман ШифонскийПро Сант Дени правильно напомнили. Цель поставлена, приближаемся.Людмила БаталоваЕвропейцев в Россию никто не приглашал. Автор пишет так, будто нас даже спрашивать не надо. Какое-то идолопоклонничество. Мигранты пусть тоже живут в своих странах и поднимают свою экономику. Разговор о переселении европейцев возник потому, что в связи с потеплением европейские страны могут быть затоплены. А Россия - нет. А так "где родился, там и пригодился".Валерий ВавиловЧтобы привлечь в нашу страну носителей европейской культуры, людей в большей степени спокойных, образованных и готовых привнести в Россию настоящих европейских ценностей- афтор, со своими ценностями-Валерий ВавиловА насчет хача- мужиков не осталось, остались одни афторы. Тут давеча статью вбросили- РАЗВЕДЧИК ВДВ объяснял, почему пройдет мимо фулигана. Он фулиганов вертел, но его не поймут силовики РФ, которые сделают ЕГО виновником конфликта. Аха- именно так и будет. А я знаю, что ему еще и стакан нальют ребята, с ближайшего околотка полиции. Ссыкуны- и этим пользуются ослоебы. АААА- кавказцы избили масквача. 30 минут на сбор МУЖИКОВ, 15 минут на поиски ушлепков, 10 минут на восстановление справедливости. Уверен, что через несколько часов, главы диаспор запросят срочной встречи с Колокольцевым. Ну а так, я очень рад за масквачей во втором поколении- больше хачей, хороших и разных- каждому масквачу по пять хачей! Пользуйте их (или наоборот)!хохлошумерСкоро будет наоборот!Лариса СергеевнаПечально, но это утопияТатьяна БраунКакая грамотность аФтора" "...елементарно..."!!! Научитесь сначала писать по-русски!Ольга КожемякинаОбыкновенный высер деградированного выродка или обыкновенной продажной твари!лялято что дровосек заметно! дубовый помозги ! кто тебя держит придурок в россии?иди подтирай зады ихним старцам! я бы этих уродов собирала и вагонами отправляла на этот запад! пусть их там дрючат черные пидеры!Лариса СергеевнаМедицину и образование уже почти подтянули под западные стандарты. Не радуетКомментировать
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