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Спаллетти о 3:3 с Германией и вылете из Лиги наций: «В первом тайме нам не хватило решимости, а во втором мы увидели Италию, которую все ждали. Мы допустили слишком много ошибок»

В ответном матче 1/4 финала итальянцы сыграли вничью с Германией и выбыли из турнира по сумме двух матчей (1:2, 3:3).

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