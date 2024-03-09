Аргументы и Факты
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Аргументы и Факты

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МО показало кадры поражения опорного пункта ВСУ на донецком направлении

МО показало кадры поражения опорного пункта ВСУ на донецком направлении

На донецком направлении украинские военные лишились опорного пункта в результате удара российской артиллерии, сообщает Минобороны РФ, опубликовавшее кадры боевой работы артиллеристов группировки войск «Юг».

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