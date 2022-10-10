Мировое обозрение

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Новая Арктическая стратегия США бессильна против географии и российских ледоколов

Новая Арктическая стратегия США бессильна против географии и российских ледоколов

Ввод в строй новых боевых ледоколов России – лучший ответ на очередной выплеск американского лицемерия по поводу Арктики 7 октября 2022 года президент США Джо Байден утвердил новую «Национальную стратегию США для Арктического региона», согласно которой Соединённые Штаты намерены усилить влияние в регионе, а также «управлять напряженностью» в связи с «растущей стратегической конкуренцией в Арктике, усугубленной неспровоцированной войной России на Украине и активными усилиями КНР по укреплению влияния в регионе».

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