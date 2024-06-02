Как научиться безопасно ездить начинающему водителю

В основном во всех автошколах учат, как правильно сдать экзамен, а не как ездить в обычной жизни. Поэтому после успешной сдачи маршрута в ГИБДД и получения прав начинающего водителя ждут настоящие трудности, ведь ему приходится самостоятельно решать все вопросы на дорогах.
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