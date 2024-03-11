Руководитель Клуба защиты собак Борисенко: с собакой важно почаще играть

Порода не является основной причиной развития у собак ожирения и других связанных с этим заболеваний, уверена руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии