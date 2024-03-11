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Руководитель Клуба защиты собак Борисенко: с собакой важно почаще играть

Руководитель Клуба защиты собак Борисенко: с собакой важно почаще играть

Порода не является основной причиной развития у собак ожирения и других связанных с этим заболеваний, уверена руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.

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