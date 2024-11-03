«Вовина тысяча». Зачем Зеленский раздает всем деньги, которых нет

Граждане Украины смогут получить по тысяче гривен в качестве материальной помощи от государства — тут уже сама сумма достойна упоминания: на сегодня это меньше 25 долларов, и купить на них можно бутылку хорошей водки.
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