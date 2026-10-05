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Страны Евросоюза входят в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Страны Евросоюза входят в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Европа начинает очередной отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа – в настоящее время хранилища стран Евросоюза заполнены лишь на 72%, что стало минимальным для этого времени года значением за всю историю наблюдений.

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