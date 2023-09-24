Убивший ветерана СВО ММАшник Байжуменов взят под стражу (ВИДЕО)

Русская веснаПодписатьсяУбивший ветерана СВО ММАшник Байжуменов взят под стражу (ВИДЕО) Благодаря резонансу в соцсетях ММАшника Рустама Байжуменова, убившего ветерана СВО Максима Никитина, взяли под стражу.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииНСНаталья СередаСволочь на СВО.Пусть там его ребята наши проверят.Ответить15 час.Zoia GoldshtabК педикам в камеру его.....Ответить10 час.Серж ЮжанинА перед этим - заставить собственные яйца сожрать без соли!!!Ответить7 час.
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