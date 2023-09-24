Русская весна

115 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Да никакого пипца,лишив преемственности поколений вывернутые мозги,отняв бандеровскую пропаганду у хохлов,спустя два-...«Только это нам и...
  • Вик Норд
    Смерть капиталу!Смерть империализму!Уничтожим колониализм(и колонистов),Да здравствует Мировая революция!Педерастам з...Африка: что не хо...
  • Вик Норд
    По Сеньке,и шапка,дезертиры,мародёры,трусы,и предатели,кто их пожалеет... .В Норвегии беглог...

Убивший ветерана СВО ММАшник Байжуменов взят под стражу (ВИДЕО)

Убивший ветерана СВО ММАшник Байжуменов взят под стражу (ВИДЕО)

Благодаря резонансу в соцсетях ММАшника Рустама Байжуменова, убившего ветерана СВО Максима Никитина, взяли под стражу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Сволочь на СВО.Пусть там его ребята наши проверят.
Ответить
15 час.
Zoia Goldshtab
К педикам в камеру его.....
Ответить
10 час.
Серж Южанин
А перед этим  - заставить собственные яйца сожрать без соли!!!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх