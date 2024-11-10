Народный календарь сегодня празднует день Параскевы Пятницы (такая ирония судьбы, да? Перед понедельником-то).
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Народный календарь сегодня празднует день Параскевы Пятницы (такая ирония судьбы, да? Перед понедельником-то).