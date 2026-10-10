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Царьград

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Что скрывал Кашпировский? Лжецелитель отдал свой особняк гангстерам – мафиози превратили жизнь района в ад

Что скрывал Кашпировский? Лжецелитель отдал свой особняк гангстерам – мафиози превратили жизнь района в ад

Анатолий Кашпировский уверял, что "гол как сокол" и всё нажитое промотал в Америке. Но после его смерти выяснилось, что лжецелитель опять всех обманул.

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