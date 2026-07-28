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Крымская газета

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Свет, вода и обходы: как в Ялте решают острые вопросы жизнеобеспечения

Свет, вода и обходы: как в Ялте решают острые вопросы жизнеобеспечения

Самые острые вопросы жизнеобеспечения Ялты находятся на контроле. Сегодня их подробно разобрали на совещании под руководством куратора города — заместителя Председателя Совета министров Крыма, министра внутренней политики, информации и связи Альберта Куршутова.

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