Свет, вода и обходы: как в Ялте решают острые вопросы жизнеобеспечения

Самые острые вопросы жизнеобеспечения Ялты находятся на контроле. Сегодня их подробно разобрали на совещании под руководством куратора города — заместителя Председателя Совета министров Крыма, министра внутренней политики, информации и связи Альберта Куршутова.
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