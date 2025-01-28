Совершенно новый Toyota RAV4 2026 засняли на дорогах в США

Одна из самых интересных новинок Toyota 2025 года — Toyota RAV4 нового шестого поколения. Официальная премьера ожидается весной, но машину уже засняли вживую на дорогах общего пользования в Мичигане (США).
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