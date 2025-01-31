В Северодвинске задержан наркосбытчик, ему грозит до 20 лет колонии

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 23-летнего жителя города корабеловМолодого человека задержали возле одного из домов на улице Чехова — по подозрению в сбыте запрещённых веществ.
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