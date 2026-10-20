Во вторник, 20 октября, Землю ожидает напряжённая геомагнитная обстановка. Во второй половине дня и вечером прогнозируют усиление магнитных колебаний, а их интенсивность в отдельные часы может достигать шести баллов.
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