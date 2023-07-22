Представители стран G20 на встрече по энергетике не смогли согласовать коммюнике из-за разногласий по Украине

Представители стран с наиболее развитой и активно развивающейся экономикой, входящие в клуб G20 («Большая двадцатка»), на встрече рабочей группы, посвященной энергетическому переходу на возобновляемые источники и климатическим проблемам, так и не сумели согласовать итоговое коммюнике.
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