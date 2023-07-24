В российских IT-компаниях растёт спрос на фокусное обучение сотрудников

Специалисты компании IT_One провели исследование и выяснили, что в 2023 году наибольший интерес у IТ-компаний вызывает фокусное корпоративное обучение под конкретную функцию или компетенцию, а также длительные внешние образовательные программы.
Специалисты компании IT_One провели исследование и выяснили, что в 2023 году наибольший интерес у IТ-компаний вызывает фокусное корпоративное обучение под конкретную функцию или компетенцию, а также длительные внешние образовательные программы.
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