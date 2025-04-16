Смоленщина на 20% перевыполнила план по строительству домов

Василий Анохин: «Заботимся о детях-сиротах, целевиках, людях других социальных категорий. В 2025 году приобретем для них более 350 квартир» Смоленская область на 20% перевыполнила план по строительству жилья за 2024 год, впервые реализовав крупные проекты по возведению многоквартирных домов для работников предприятий и учреждений в муниципалитетах.