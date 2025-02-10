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Царьград

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Сержант Мастюгин: русские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней

Сержант Мастюгин: русские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней

Бойцы сталкивались и с украинскими националистами, и с наёмниками.Русские бойцы штурмовали девятиэтажку в Дзержинске (ДНР) 27 дней.

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