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Схема подъехала: зачем мигранты сдают своих детей в детдома

Схема подъехала: зачем мигранты сдают своих детей в детдома

Русский компас Фото: "НацАкцент" с помощью Kandinsky 3.1. В России детские дома заполнены среднеазиатами, и это хитрая схема получения плюшек "от местных дурачков", — утверждает бывший депутат.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Отказались мигранты от ребёнка-отсылать его,даже может за счёт бюджета ,на историческую родину родителей.Так было бы справедливо. Правительство должно обдумать решение этой проблемы. Нечего Россию превращать в Рашенстан.
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19 час.
Иван Ураганов
А чего не попользоваться,ведь мигрантов любят,им всё и пособия и материнский капитал,пенсии хотя ни одного дня в России не работал.Сдал ребёнка в детдом,стал гражданином РФ,а в 18 лет получил квартиру,преисполненный ненавистью к русским.Всё хорошо прекрасная маркиза!Русские же залезают в ипотечную кабалу.Жизнь для мигрантов удалась,живут по кайфу,как они говорят.
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15 час.
Наталия
Скоро их станет больше, чем нас....и это страшно!!!!!
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7 час.
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