Схема подъехала: зачем мигранты сдают своих детей в детдома

Отказались мигранты от ребёнка-отсылать его,даже может за счёт бюджета ,на историческую родину родителей.Так было бы справедливо. Правительство должно обдумать решение этой проблемы. Нечего Россию превращать в Рашенстан.

Иван Ураганов

А чего не попользоваться,ведь мигрантов любят,им всё и пособия и материнский капитал,пенсии хотя ни одного дня в России не работал.Сдал ребёнка в детдом,стал гражданином РФ,а в 18 лет получил квартиру,преисполненный ненавистью к русским.Всё хорошо прекрасная маркиза!Русские же залезают в ипотечную кабалу.Жизнь для мигрантов удалась,живут по кайфу,как они говорят.