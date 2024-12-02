В России выходит документальный фильм «Хаяо Миядзаки и птица»

Картина выйдет на большой экран 5 декабря. кадр из фильмаРежиссер Каку Аракава запечатлел семилетнюю работу над последним произведением Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», который получил «Оскар» и всемирное зрительское признание.